Leonardo, in crescita i ricavi grazie al business degli elicotteri: +4%

Leonardo, crescono i ricavi grazie agli elicotteri

Leonardo conferma il percorso di crescita e aumento di redditività previsto a partire dal 2020, nonostante le criticità emerse a livello globale, in particolare per effetto dei fenomeni inflattivi. Nei primi 9 mesi del 2022 i ricavi crescono del 4% attestandosi a 9.917 milioni di euro (nei primi nove mesi del 2021 9,6 miliardi), grazie principalmente alla performance degli elicotteri, sia in ambito militare che in ambito civile. Il risultato netto ordinario è pari a 387 milioni di euro, (mil. 229 nel periodo a confronto) e beneficia, oltre che dell’andamento dell’ebit, del minore impatto degli oneri finanziari e fiscali. Il periodo chiude con un utile netto di 662 milioni di euro, (pari al risultato netto ordinario nel periodo a confronto) e riflette la plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo DRS, illustrate nella sezione delle “Operazioni Industriali”.

Crescita a doppia cifra per gli ordini di Leonardo nei primi 9 mesi del 2022. Il gruppo registra ordini pari a 11,7 miliardi di euro con un incremento del 26,8% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Ottima performance commerciale di quasi tutti i settori del core business, con particolare riferimento alla Divisione Elicotteri - grazie al citato ordine del Ministero della Difesa della Polonia - e alla Divisione Aerostrutture, supportata dai maggiori ordini di Airbus e dal programma Euromale. Il volume dei nuovi ordini, evidenzia il gruppo, risulta in crescita pur senza la contribuzione derivante dal contratto siglato con il ministero della Difesa della Polonia relativamente agli elicotteri AW149 per € mld. 1,4. Il portafoglio ordini è pari a 37.353 milioni di euro e assicura una copertura in termini di produzione pari a circa 2,5 anni. Il book to bill (rapporto fra gli ordini del periodo ed i ricavi) risulta pari a 1,2.