Immobili, Leonardo Maria del Vecchio batte un altro colpo e si compra "The Unique Hotel Brera", un albergo di charme a 4 stelle nel cuore di Milano

Il nuovo The Unique Hotel Brera è un albergo di charme a 4 stelle di proprietà della The Unique srl di Alessandra Pinna Berchet

Leonardo Maria Del Vecchio batte un altro colpo nel mercato immobiliare milanese di fascia alta. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Giovanni Ricci si sono presentati Mario Resca (manager italiano di lungo corso e presidente di Confimprese), l’operatore immobiliare Alberto Cirla amministratore unico di Artaius e Patrizia Mandrà (amministratrice unica di Eurocasa), quali venditori e quale acquirente Nicolò Forni, delegato di Lmdv Capital, la holding di Del Vecchio.

I tre venditori erano soci rispettivamente con il 48% (Artaius), Resca con il 31% e la Mandrà con il restante 21% della Garibaldi 22 srl e hanno ceduto il 100% della società alla holding di Del vecchio: Resca ha incassato 614mila euro circa, Cirla 979mila euro circa e la Mandrà 925mila euro. La holding di Del Vecchio ha pagato subito i quasi 2,6 milioni complessivi. Ma cosa ha comprato Lmdv Capital? La Garibaldi 22 è unica proprietaria di uno storico immobile cielo terra sito a Milano in via delle Erbe al civico 1 che si sviluppa su 4 piani con un seminterrato. L’immobile vede come locatario il nuovo The Unique Hotel Brera, un albergo di charme a 4 stelle, di proprietà della The Unique srl di Alessandra Pinna Berchet. Dopo l’acquisto Forni è stato nominato amministratore unico di Garibaldi 22.