Leonardo Maria Del Vecchio ospite de La Piazza

Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio minore del patron di Luxottica, sarà ospite de La Piazza

Un nome di “peso” si aggiunge a un parterre già piuttosto ricco che potrà contare su diversi ministri, imprenditori, protagonisti del mondo economico, della cultura e della giustizia. Leonardo Maria Del Vecchio, figlio minore del patron di Luxottica scomparso il 22 giugno di due anni fa, racconterà sul palco di Ceglie Messapica le sue molteplici attività.

Il suo fondo d’investimento, Lmdv Capital, ma anche i ruoli in Luxottica (è presidente di Ray Ban mondo) oltre alle iniziative nel grande mondo dell’innovazione e in quello della beneficenza. Classe 1995, Del Vecchio è oggi uno degli imprenditori più attivi nel panorama economico nostrano. La sua presenza è prevista per il 31 agosto prossimo.