Alla Piazza anche Gianpiero Strisciuglio, il Ceo di Rfi sul palco di Ceglie

La Piazza, il Ceo di Rfi Strisciuglio sul palco di Ceglie

Un nuovo nome di peso si aggiunge agli ospiti già annunciati della settima edizione de La Piazza. Si tratta di Gianpiero Strisciuglio, Ceo di Rfi, che sarà sul palco della kermesse politico-economica e culturale - organizzata da Affaritaliani.it e dall’associazione La Piazza.

Molta carne al fuoco: le infrastrutture al Mezzogiorno, il raddoppio di alcune reti strategiche, ma anche il Pnrr e le grandi opere ferroviarie che dovranno essere predisposte nei prossimi anni.

Strisciuglio, manager barese laureato in ingegneria al Politecnico di Bari, è stato nominato a maggio dello scorso anno amministratore delegato e direttore generale di Rfi. In passato è stato dal mese di aprile 2022 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics, azienda Capogruppo di Settore del Polo Logistica di Ferrovie dello Stato.

In Ferrovie dal 2002, Strisciuglio è stato Direttore Commerciale ed Esercizio Rete in RFI e Direttore dell’Alta Velocità in Trenitalia, per poi assumere in Mercitalia il ruolo di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation&Sustainability.