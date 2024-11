Leonardo Maria del Vecchio punta sul socialARTvertising e investe in Outdoora

LMDV Capital, il Family Office di Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia oggi un nuovo investimento. Il target è Outdoora, start-up innovativa focalizzata sulla progettazione e lo sviluppo del socialARTvertising.

Il socialARTvertising rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione della comunicazione: una piattaforma media che fonde la bellezza della urban art e il suo potere rigenerativo con i valori e il ruolo sociale dei brand, sfruttando le illimitate opportunità offerte dalla tecnologia e dai media digitali. Attraverso il socialARTvertising, murales artistico-pubblicitari superano i confini fisici, prendendo nuova vita sulle piattaforme digitali e diffondendo messaggi su scala globale grazie al linguaggio universale dell’arte.

Nata a Milano nel 2023, Outdoora si avvale dell’esperienza pluridecennale nel mondo della comunicazione e del digitale dei suoi tre fondatori, Daniele e Davide Guastoni e Filippo De Montis. Un progetto che permette ai brand di creare connessioni autentiche con persone, società e territorio, affrontando le sfide cruciali della comunicazione contemporanea: attenzione, coerenza e responsabilità.

“Siamo estremamente felici e orgogliosi di poter lavorare con il team di LMDV per lo sviluppo di Outdoora. Il socialARTvertising rappresenta l’anello di congiunzione tra la comunicazione esterna e il marketing esperienziale, un mercato che solo in Italia vale oltre 4 miliardi di euro e che cresce ogni anno a doppia cifra. Grazie al socialARTvertising, i brand possono interagire con il pubblico in un racconto unico, sostenibile e di grande valore sociale. Con questa partnership puntiamo a rafforzare il nostro ruolo di leader di mercato, con un’offerta sempre più ampia di spazi e servizi, in Italia e all’estero,” ha dichiarato Filippo De Montis, co-fondatore e A.D. di Outdoora.

“Questo investimento rappresenta un’altra tappa fondamentale per LMDV Capital, che continua a sostenere idee innovative con il potenziale di rivoluzionare i mercati,” ha affermato Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore di LMDV Capital. “Outdoora incarna perfettamente i valori del Made in Italy: creatività, qualità e un forte legame con il territorio. Crediamo fermamente nella capacità delle realtà italiane di innovare e di esportare nel mondo non solo prodotti, ma anche cultura e valori. Il socialARTvertising, con la sua combinazione di arte, tecnologia e sostenibilità, rappresenta un esempio eccellente di come il Made in Italy possa guidare nuove frontiere della comunicazione.”

L’investimento di LMDV Capital si configura come un aumento di capitale dedicato, mirato a sostenere lo sviluppo dell’azienda. I fondi raccolti saranno impiegati per nuove assunzioni sul territorio italiano, con l’obiettivo di rafforzare il team e rispondere alle crescenti esigenze del mercato. Questa operazione segna un’importante continuità con la tradizione della famiglia Guastoni, che dal 1956 ha costruito VG Pubblicità, una delle concessionarie pubblicitarie di riferimento in Italia, mantenendo salde le radici aziendali e puntando su una crescita orientata al lungo termine.

L’operazione è stata seguita dal Dott. Marco Rizzi di Nautilus Advisory Stp in qualità di advisor. Gli Avv. Andrea Gottardo e Alessandro Cavallanti dello Pirola Pennuto Zei & Associati, e gli Avv. Giulia Bianchi Frangipane, Enrico Goitre, Daniela Archi, Benedetta Duca dello studio BonelliErede hanno assistito