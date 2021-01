LG risultati finanziari 2020: ricavi pari a 56,45 miliardi di USD

LG, risultati finanziari 2020: utile operativo record di 2,85 miliardi di USD, in aumento del 31,1% rispetto al 2019.

LG Electronics Inc. (LG) ha annunciato un anno positivo con ricavi per il 2020 pari a 63,26 trilioni di KRW (56,45 miliardi di USD) e un utile operativo record di 3,20 trilioni di KRW (2,85 miliardi di USD), con un aumento di 31,1% rispetto al 2019, trainato principalmente dalle maggiori vendite di elettrodomestici premium e TV OLED, nonché dalla forte crescita delle soluzioni di componenti per veicoli.

Le vendite nel quarto trimestre di 18,78 trilioni di KRW (16,76 miliardi di USD) sono aumentate del 16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e sono state dell'11% in più rispetto al trimestre precedente. Nonostante l'impatto del COVID-19, l'utile operativo del trimestre di 650,20 miliardi di KRW (580,19 milioni di USD) è aumentato in modo significativo del 539% rispetto al quarto trimestre del 2019.

Mentre il COVID-19 e la lenta ripresa economica continuano a destare preoccupazione per il 2021, LG si aspetta che l'economia globale si normalizzi grazie alle solide politiche fiscali dei governi a livello mondiale e alla corretta implementazione delle vaccinazioni. Nel 2021, le tecnologie che guidano il business di LG come l’AI, il 5G, l’IoT e l’impegno a sviluppare soluzioni per la mobilità saranno ampiamente applicate a varie aree di business di LG.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha concluso un altro anno positivo con ricavi record per il 2020 pari a 22,27 trilioni di KRW (19,87 miliardi di USD), un aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente e un utile operativo di 2,35 trilioni di KRW (2,10 miliardi di USD), un altro record. I risultati riflettono un aumento delle vendite di nuove categorie di elettrodomestici e dell'attività di noleggio di elettrodomestici in Corea del Sud. Il fatturato del quarto trimestre di 5,54 trilioni di KRW (4,94 miliardi di USD) è stato il fatturato del quarto trimestre più alto nella storia dell'azienda, con un aumento del 20% su base annua con una crescita a due cifre in Corea del Sud, Nord America ed Europa.

Nel 2020 la LG Entertainment Company ha ottenuto ricavi pari a 13,18 trilioni di KRW (11.76 miliardi di USD) e un utile operativo di 969,70 miliardi di KRW (865,29 milioni di USD), registrando un aumento percentuale pari al 22.9% rispetto all’anno precedente. Le vendite del quarto trimestre, pari a 4,28 trilioni di KRW (3,82 miliardi di USD), hanno superato del 7,9% quelle del quarto trimestre del 2019 e del 16,7% quelle del trimestre precedente. L’utile operativo del trimestre di 204,50 miliardi di KRW (182,48 milioni di USD) rispecchia l’aumento delle vendite in Nord America e in Europa.

La LG Mobile Communications Company ha annunciato ricavi dell’anno 2020 pari a 5,22 trilioni di KRW (4,66 miliardi di USD). Le vendite del quarto trimestre di 1,39 trilioni di KRW (1,24 miliardi di USD) hanno superato del 4,9% quello dello stesso trimestre del 2019, ma sono state inferiori del 9,2% rispetto al trimestre precedente a causa della carenza di chip 4G e del rallentamento delle vendite di smartphone premium nei mercati esteri. La perdita operativa dell’intero anno è stata di 841,20 miliardi di KRW (750,63 milioni di USD), che rappresenta maggiori investimenti di marketing a supporto dei dispositivi di punta, parzialmente compensati da una riduzione dei costi fissi dovuta alle efficienze produttive.



Nel 2020 la LG Vehicle Component Solutions Company ha registrato vendite pari a 5,80 trilioni di KRW (5,18 miliardi di USD), una crescita del 6,1% rispetto al 2019. I ricavi nel quarto trimestre, pari a 1,91 trilioni di KRW (1,71 miliardi di USD), sono stati più alti del 41,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in gran parte grazie alla ripresa della domanda nei principali mercati automobilistici, tra cui il Nord America e l’Europa e l’incremento di vendite derivante da nuovi progetti. La perdita operativa del quarto trimestre di 2 miliardi di KRW (1,78 milioni di USD) è migliorata su base annua e trimestre su trimestre grazie agli aumenti delle vendite di pari passo con la ripresa della domanda di mercato nella seconda metà e grazie a una migliore gestione dei costi.

Nel 2020 la LG Business Solutions Company ha registrato ricavi pari a 6,01 trilioni di KRW (5,36 miliardi di USD) con un profitto operativo di 457,88 miliardi di KRW (408,51 milioni di USD) grazie alla crescita della domanda di prodotti IT per lo smart working e la didattica a distanza. Le vendite del quarto trimestre di 1,51 trilioni di KRW (1,35 miliardi di USD) hanno superato del 4,8% quelle dello stesso periodo del 2019, mentre l’utile operativo trimestrale è stato di 70,30 miliardi di KRW (62,73 milioni di USD), inferiore all’anno precedente a causa dei prezzi più elevati dei componenti principali e dei costi logistici globali. Il mercato degli information display dovrebbe migliorare con la ripresa della domanda globale, mentre la domanda di prodotti IT continua a crescere. Il business dei moduli solari dell’azienda dovrebbe migliorare con l’aumento della domanda di energia rinnovabile nei principali mercati sviluppati.