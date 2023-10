Lidl richiama gli hamburger di chianina: allarme Escherichia Coli

La catena dei supermercati Lidl ha disposto il ritiro immediato di un suo alimento a seguito della circolare del Ministero della Salute. Il dicastero ha infatti segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di hamburger di bovino razza chianina di Lidl in seguito alla rilevazione della presenza di Escherichia coli Stec/Vtec (produttore di tossina Shiga e verocitotossina). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 g con il numero di lotto 549886 e le date di scadenza 11/10/2023 e 12/10/2023.





Gli hamburger di bovino richiamati sono stati prodotti per Lidl Italia Srl dall’azienda Marfisi Carni Srl, nello stabilimento di contrada Paglieroni, zona industriale, a Treglio, in provincia di Chieti (marchio di identificazione IT 2533/S CE).

Che cos'è l'Escherichia Coli

Come spiega il sito dell’Humanitas, l’Escherichia coli (E. coli) è la specie di batterio più nota del genere Escherichia. Costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo. Nonostante la maggior parte dei ceppi siano innocui, alcuni causano malattie intestinali di diversa gravità (che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue) ed extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite. L’infezione da Escherichia coli, che può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta – può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e anziani, che possono sviluppare una forma di insufficienza renale, la sindrome emolitico uremica.