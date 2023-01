Lorenzo Ruzza, da Tik tok al mercato "stabile" degli orologi di lusso

Lorenzo Ruzza: "Il mercato degli orologi di lusso è stabile"

Orologi preziosi, sempre più spesso introvabili. Prezzi altissimi, che stanno dominando sul mercato. Cosa sta succedendo in questi ultimi mesi? A tracciare un bilancio, adesso, è Lorenzo Ruzza (uno dei principali referenti nel mondo dell'orologeria di lusso). Nel 2021, appena due anni fa, la bolla speculativa era altissima. Oggi qualcosa è cambiato.

“Il mercato degli orologi adesso è stabile. Nel 2022 appena terminato, ad esempio, chi faceva questo lavoro a scopo speculativo – parlo di commercianti non qualificati – è sparito dal mercato, oggi stabile. Gli orologi si vendono, ma non a scopo speculativo bensì come forma di investimento nel lungo termine”, racconta Ruzza.

Intanto, sono in aumento le vendite soprattutto ai collezionisti. “A dicembre 2021 ho chiuso il fatturato a 18.500.000 euro e quest’anno chiudiamo il bilancio a 25.000.000 di fatturato per cui diciamo sono cambiati i prezzi, ma rimane sempre un mercato florido e in forte crescita”, racconta l'orologiaio.