Lotta ai parassiti, ecco la scoperta che rivoluziona il mondo dell'agricoltura

Parassiti eliminati in meno di 48 ore, ecco i nuovi alleati degli agricoltori

Una nuova frontiera nella lotta ai parassiti nelle coltivazioni è stata aperta grazie alla scoperta dei nematodi della specie Steinernema Adamsi dall'Università della California – Riverside (Ucr).

Questi piccoli ma potenti vermi offrono un metodo sostenibile per ridurre l'utilizzo di fitofarmaci, specialmente nelle regioni calde e umide dove le attuali soluzioni non sono del tutto efficaci. Come agiscono questi nematodi? Una volta introdotti nel terreno, individuano gli insetti da infettare e, tramite l'introduzione di batteri patogeni, li eliminano entro 48 ore mentre loro continuano a vivere e a riprodursi. I risultati dei test sul campo sono così favorevoli e promettenti che gli scienziati pensano davvero che questi vermi possano aiutare il settore agricolo nella lotta ai parassiti.

I risultati sono anche supportati da continue ricerche che mirano a esplorare ulteriori peculiarità dei vermi come la resistenza ai raggi UV e la tolleranza a condizioni climatiche estreme.