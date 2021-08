Luce e gas, offerte poco chiare: l'Antitrust avvia sei procedimenti, due multe

Occhi puntati da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato sulla mancata trasparenza delle condizioni economiche riguardo alla fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. L'esame dei 13 procedimenti si è conclusa con un esito amaro: due sanzioni e undici chiusure. In particolare, si legge nel comunicato, a cadere nel mirino dell'Antitrust la società Argos e Sentra Energia. Dopo gli accertamenti, la certificata omessa indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas e l’applicazione di oneri non dovuti dagli utenti, la multa ammonta ora a 2,16 milioni per Argos e a 250 mila euro per Sentra.

Invece, riguardo agli altri undici procedimenti istruttori, avviati nei confronti di Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo e Audax , sono stati chiusi accettando gli impegni presentati dalle società.

Dall'analisi della documentazione contrattuale e promozionale delle offerte commerciali proposte dai principali operatori del settore e dall’esame di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, l'Autorità ha riscontrato "importanti criticità e una generale ingannevolezza o omissione di informazioni su alcune componenti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero e, spesso, la previsione di oneri nascosti, impropri e non dovuti dai consumatori".

(Segue l'avvio delle sei istruttorie...)