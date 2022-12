Luxottica rafforza l'asse con Ferrari: ok agli occhiali col Cavallino Rampante

Luxottica-Ferrari, il marchio Ray-Ban comparirà anche sulle auto e sull'abbigliamento dei piloti

Il colosso degli occhiali di Agordo rafforza l'asse con Ferrari, annunciando il rinnovo e l'ampliamento della partnership: grazie al nuovo accordo pluriennale siglato dalle due società, in vigore dal 2023, EssilorLuxottica continuerà a progettare, produrre e distribuire occhiali a marchio Scuderia Ferrari e Ray-Ban. Le attività di licensing saranno estese anche alla prima collezione di occhiali con il solo simbolo del Cavallino Rampante.

"Con la nuova intesa si amplia anche il contratto di sponsorizzazione di EssilorLuxottica: il logo Ray-Ban non sarà presente solo sulle monoposto di Formula 1 ma comparirà per la prima volta anche sulle auto e sull'abbigliamento dei piloti ufficiali di competizioni Gt o impegnati nel campionato mondiale Endurance con la Le Mans Hypercar e nel campionato Gran Turismo con vetture GT3", spiega una nota del gruppo.

"Ferrari è un marchio unico al mondo e la storia che ci lega è stata entusiasmante sin dall'inizio. Grazie alla prima collaborazione tra Ray-Ban e Scuderia Ferrari abbiamo apprezzato la passione degli amanti delle corse automobilistiche per Ferrari e la capacità dell’occhiale di rappresentare il perfetto punto di incontro tra i mondi del racing e del fashion. Con l’estensione della nostra partnership, potremo condividere ora lo stesso entusiasmo con molti più consumatori in tutto il mondo, sviluppando ulteriormente la presenza di Ferrari nell’eyewear", ha detto Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica.



Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica

"Da oggi Ferrari si prepara a raggiungere nuovi traguardi insieme a EssilorLuxottica: dalla prima linea eyewear firmata in via esclusiva dal marchio Ferrari, alle sfide che ci attendono sui circuiti nelle prossime stagioni di motorsport, ha dichiarato Benedetto Vigna, ceo di Ferrari . “A partire da una storia comune, fatta di eccellenza e di un’autentica condivisione di valori, vogliamo costruire ulteriori, entusiasmanti progetti insieme a milioni di tifosi e ai clienti che ci scelgono e credono in una collaborazione in costante evoluzione", ha concluso Vigna.