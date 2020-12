Lvmh, più compiti a Guerra: al manager la supervisione di Fendi e Loro Piana

Andrea Guerra, responsabile della divisione ospitalità del gigante del lusso Lvmh, si occuperà anche della supervisione di marchi Fendi e Loro Piana a partire da gennaio.Restano in carica gli AD dei due marchi italiani controllati dal fruppo francese, Serge Brunschwig e Fabio d'Angelantonio, che riporteranno a Guerra. Guerra è anche membro del Comitato esecutivo di Lvmh.

"Anche se il focus di Guerra continuerà a essere lo sviluppo di Lvmh Hospitality Excellence, questo cambiamento organizzativo gli permetterà di trasferire la sua esperienza di leadership anche ad altre attività chiave di Lvmh", dice una nota del gruppo.

Guerra, che nella sua carriera è stato, tra l'altro, amministratore delegato di Luxottica dal 2004 al 2014 e poi Ceo di Eataly, è stato citato in questi giorni dalla stampa come uno dei possibili successori del top-manager di Ferrari Louis Camilleri, che la scorsa settimana ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato per motivi personali.