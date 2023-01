Lvmh, Arnault dribbla guerra e Covid: nel 2022 ricavi record oltre 79 mld

Lvmh, il colosso della moda archivia guerra e pandemia: i dati 2022

Lvmh, il colosso del lusso mondiale a cui fa capo la famiglia Arnault, non conosce crisi e soste. Anche il 2022 segna un record di ricavi: il gruppo che, oltre ai membri fondatori Louis Vuitton, Moët et Chandon e Hennessy, ingloba dentro sè marchi dal calibro di Dior, Tiffany, Fendi e Kenzo, cresce a doppia cifra, lasciandosi alle spalle tensioni geopolitiche e crisi pandemica.

Nel dettaglio, il fatturato di Lvmh nel 2022 sale a 79,2 miliardi di euro e l'utile da operazioni ricorrenti raggiunge quota 21,1 miliardi di euro: entrambi in aumento del 23% rispetto al 2021. L'utile netto è stato di 14,1 miliardi di euro, in aumento del 17% rispetto al 2021. E il flusso di cassa libero operativo ha superato i 10 miliardi di euro.

Tutti i settori di attività, si legge nella nota, hanno registrato una significativa crescita organica dei ricavi. Moda e pelletteria, in particolare, hanno raggiunto livelli record, con una crescita organica dei ricavi del 20%. Gli utili da operazioni ricorrenti si sono attestati a 21,1 miliardi di euro, in aumento del 23% e il margine operativo è rimasto allo stesso livello del 2021. In forte crescita Europa, Stati Uniti e Giappone, che beneficiano della forte domanda dei clienti locali e del ripresa dei viaggi internazionali. L'Asia è rimasta stabile nel corso dell'anno a causa degli sviluppi dell'emergenza sanitaria in Cina.

Lvmh, Arnault: "Il 2023 s'avvia con fiducia, con l'occhio vigile alle incertezze"