Lvmh, dopo la moda anche i gioielli: Arnault si prende l'italiana Pedemonte

Lvmh si rafforza nella divisione Watches & Jewerly con l'acquisizione del gruppo Pedemonte

Non solo il mondo della moda. Il colosso del lusso francese guidato da Bernard Arnault punta anche sul mondo dei gioielli e lo fa (ancora una volta) in Italia. Il gruppo ha annunciato, attraverso il fondo di investimento Equinox III SLP SIF, l'acquisizione del gruppo Pedemonte, produttore di gioielli preziosi attivo in Italia che in Francia. L'azienda, nata nel 2020 dalla fusione di diversi laboratori di produzione indipendenti, è oggi un attore-protagonista nella manifattura di gioielli di alta gamma. L'operazione consente così al gruppo del lusso francese Lvmh di aumentare il suo ruolo strategico nella divisione Watches & Jewerly.

In merito alla nuova acquisizione, Toni Belloni, direttore generale del colosso del lusso, ha dichiarato: "Con questa acquisizione strategica, il gruppo Lvmh si rafforza ulteriormente in Italia, continuando a sostenere l’ecosistema di aziende che contribuiscono al successo delle nostre maison. Con Pedemonte, le nostre maison si affideranno a un partner riconosciuto per il suo savoir-faire, in modo da sostenere la loro crescita e mantenere la loro leadership nella gioielleria”.

Per Gian Andrea Garrone, presidente e amministratore delegato del gruppo Pedemonte, "entrare a far parte del gruppo Lvmh è motivo di orgoglio e di motivazione per l’intero management e per i dipendenti tutti. Questa operazione ci permetterà di rafforzare le nostre ambizioni in termini di sviluppo, formazione e crescita delle nostre risorse umane, cuore delle nostre attività. Unite a una forte politica di investimenti per affrontare le nuove sfide, in particolare quelle tecnologiche”.

Il colosso del lusso francese non sembra quindi arrestare la sua "corsa" negli investimenti del Bel Paese. È solo di qualche giorno la notizia rilanciata dal Sole 24 Ore in merito alla nuovo acquisto della toscna Artlab. La maison di punta del colosso, Dior, starebbe infatti puntando all'azienda specializzata in stampe digitali e nelle rifinizioni mauali su pelle. La mossa, se venisse confermata in via ufficiale, rappresenterebbe per il gigante di Arnault il quinto investimento da ottobre sul territorio toscano.