M5S sforna la contromanovra. Conte incoronato premier (dell'opposizione)

Conte e la contromanovra M5S, grande successo per il "premier dell'opposizione" (al contrario di Schlein)

Giuseppe Conte sembra raccogliere consensi da ogni parte. La contromanovra presentata dai pentastellati entusiasma e sconvolge allo stesso tempo. Da un lato, la proposta di sbloccare i crediti edilizi del Superbonus, extratassare la farmaceutica, la difesa, le assicurazioni e tagliare il contante e dall'altro, un pot-pourri socialista - commenta il Foglio - nel quale finiscono anche (ovviamente) le banche e gli extra profitti che contempla persino l'espropriazione di Mediobanca. Secondo i piani il leader M5S doveva presentare l'opera di "ristrutturazione" con la compagna Elly Schlein ma non si sono trovati, non fisicamente almeno.

Conte era in presenza, Schlein era in streaming. L'uno faceva opposizione dal vivo - prosegue Il Foglio - l’altra in dad. L’uno faceva dimenticare la pandemia, l’altra la ricordava. Ascoltare Conte era uno spasso, sentire Schlein faceva venire voglia di andare a letto con la borsa dell’acqua calda. Sono 950 gli emendamenti depositati dal M5s, ma introdotti da Conte scendevano giù come fossero acqua Levissima. Se c’è un uomo che ha compreso gli italiani quasi quanto Leopardi, quell’uomo è Conte. “Se fossi io premier, in questa situazione, non dormirei la notte”. Si merita davvero la corona di premier di opposizione. Meloni fa bene a temerlo. Con lui il difficile diventa facile.