Francia e Germania: il patto anti-Putin su gas ed elettricità

Energia, patto Macron-Scholz: Francia e Germania si scambieranno gas ed elettricità

"La Germania ha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell'elettricità prodotta nel resto d'Europa, e in particolare in Germania. Nelle prossime settimane completeremo gli allacciamenti del gas necessari per poter fornire gas alla Germania in caso di necessità e ogni volta che ce ne sarà bisogno, allo stesso modo, la Germania si è impegnata a essere solidale sull'energia elettrica con la Francia e si metterà in condizione di fornirci più elettricità": il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il colloquio in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha di fatto annunciato la nascita di un nuovo "patto energetico solidale" tra Francia e Germania a fronte della crisi in atto in Europa.

Macron: "Sì al price cap Ue sul gas russo"

Ma non solo. Macron si è detto anche disponibile a un'apertura verso il price cap sul gas russo e ad acquisti comunitari. Il presidente francese, dopo un incontro in videoconferenza con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dedicato alla crisi dell'energia, ha infatti ribadito di essere "favorevole all'acquisto comune di gas" in Europa per comprare a prezzi "meno elevati" e al tetto al prezzo del gas russo fornito attraverso gasdotto: "Siamo favorevoli - ha detto all'Eliseo il presidente - ad acquistare in comune il gas, questo consentirebbe all'Europa di comprare a prezzi meno alti".