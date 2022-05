Made in Italy, i brand con il valore più alto: Gucci prima. Domina il lusso

Top 30 brand italiani, il valore sale a 128,7 mld di euro. La classifica, Gucci ancora prima: domina il luxury

Il made in Italy, si sa, è ormai sinonimo di qualità. E a dimostrarlo è la crescita internazionale dei brand del lusso e non solo, come, tra gli altri, Ferrari, Ferrero Rocher, Nutella e Pirelli. I brand italiani spesso raccontano la loro storia di origine e promuovono le qualità e le caratteristiche che hanno reso i loro prodotti rinomati e desiderati in tutto il mondo. Infatti, a livello economico, il valore complessivo dei brand della classifica “Kantar’s BrandZ Top 30 Italian brands” è cresciuto del 12% nell’ultimo anno raggiungendo i 128,7 miliardi di dollari, una crescita doppia rispetto a quella del PIL italiano nel 2021 (6,5%). Negli ultimi quattro anni i brand italiani sono cresciuti in valore del 51%.

Contrariamente a gran parte del mondo, l’Italia ha vissuto lo scorso anno un brillante momento internazionale. Recentemente contrassegnata da The Economist come “Paese dell’anno”, ha avuto una ripresa economica più rapida della maggior parte dei paesi limitrofi, sostenuta in parte da un rapido ritorno della domanda dei suoi prodotti oltreoceano, dove i consumatori ricercavano con foga, appunto, la qualità del “made in Italy”.

I brand di lusso italiani continuano a contribuire alla crescita di valore della classifica Top 30, con otto brand che rappresentano il 44% (pari a 57,2 miliardi di dollari) del valore totale del brand. Le marche del lusso generano la crescita maggiore in valore assoluto anno dopo anno (più di 9 miliardi di dollari), con Bvlgari, Fendi e Prada che hanno registrato una crescita significativa del valore del brand durante l’ultimo anno. Il valore di Fendi è cresciuto maggiormente, del 47% (pari a 4,7 miliardi di dollari), sostenuto dal revival di articoli iconici e vintage e dalla collezione Fendace, un mash-up senza precedenti frutto della collaborazione tra Fendi e Versace, nata dalla volontà del nuovo direttore creativo Kim Jones di celebrare la rinnovata partnership.