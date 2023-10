Made in Italy, Lvmh verso l'accordo sull’acquisizione della Leo Shoes

Lvmh punta il Salento e investe sulle sneakers dell'azienda leccese Leo Shoes

Bernard Arnault, presidente e Ceo di Lvmh, avrebbe messo gli occhi sull'azienda salentina Leo Shoes, specializzata dal 2010 in calzature made in Italy. L'offerta del colosso francese del lusso si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro, anticipa il quotidiano economico Milano Finanza.

La trattativa non è stata ancora confermata dai diretti interessati, ma sarebbe decollata nelle ultime settimane, in seguito alla visita dello stabilimento da parte di Arnault in persona lo scorso 12 settembre. In quell'occasione infatti l'azionista di maggioranza di Lvmh ha visionato gli impianti industriali del gruppo - dove lavorano 1300 dipendenti diretti - e il nuovo sito produttivo nell’ex manifattura tabacchi di Alessano, già produttrice di Dior.

Leo Shoes - riporta Pambianco - avrebbe archiviato il fiscal year 2022 con ricavi da oltre 234 milioni di euro, in crescita del 10,8% sul 2021 e con ebitda oltre i 30 milioni. Se venisse confermata l'operazione, il gruppo d’oltralpe accrescerebbe ulteriormente la propria supply chain made in Italy, spingendosi lungo tutto lo Stivale.