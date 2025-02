Mahmood, crolla il fatturato della sua società. Utili dimezzati, ma la liquidità in cassa lascia ben sperare

Mahmood, crollano i conti della sua società Milotic Srl

Mentre oggi co-condurrà con Geppi Cucciari la quarta serata del Festival di Sanremo, il business di Alessandro Mahmoud, in arte “Mahmood”, segna un netto calo. Il cantante, infatti, ha costituito a fine del 2020 la Milotic srl di cui è azionista di controllo al 90% mentre il restante 10% è della madre Anna Frau che è anche amministratore unico.

Qualche settimana fa a Milano i due soci hanno approvato il bilancio 2023, quindi il terzo dalla costituzione, chiuso con un utile di 256mila euro rispetto a quello di 483mila euro del primo bilancio, tutto riportato a nuovo, a fronte di ricavi crollati e più che dimezzati anno su anno da 2,4 milioni a 936mila euro.

La società vanta crediti verso clienti per quasi 432mila euro, ha 850mila euro di liquidità e debiti per 287mila euro, in gran parte verso fornitori. Scomponendo i ricavi 860mila euro sono stati realizzati in Italia, 43mila euro in Europa e il resto altrove. Nel portafoglio della Milotic c’è anche l’investimento di 210mila euro in una polizza assicurativa.