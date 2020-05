Mandarin Capital, dopo Eurmoda ora compra anche Abc Morini

Creare un polo italiano di fornitori per le aziende del lusso. È questo l’obiettivo del fondo di private equity Mandarin Capital che, tramite la controllata Margot, ha portato a termine un’altra acquisizione. “Dopo la veneta Eurmoda – si legge su Il Sole 24 Ore -, specializzata nella produzione di chiusure, fibbie e altri accessori metallici per pelletteria e occhialeria dei principali brand del lusso, è ora la volta del brand Abc Morini, società basata a Scandicci con più di 50 anni di storia”.

Un'azienda nata 51 anni fa

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale dell’azienda, Abc Morini è nata nel 1969 per volontà del fondatore Marcello Morini ed è attiva nella creazione di accessori metallici (per pelletteria, abbigliamento, borse, calzature e alta moda) a livello internazionale. Mandarin Capital Partners III si è comprato Eurmoda lo scorso novembre. Il closing dell’operazione ha portato alla creazione della holding Margot (cui fa capo Eurmoda) che è controllata al 70% dal fondo e al 30% da Marco Vecellio, già AD di Eurmoda. Proprio a novembre, con l’operazione Eurmoda, Andrea Tuccio, partner di Mandarin Capital Partners III, aveva spiegato che “l’’idea è quella di investire in piccole e medie imprese complementari tra loro, che spesso lavorano con i grandi marchi, e farle crescere a livello nazionale e internazionale, puntando anche sulle nuove tecnologie”.