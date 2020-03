Mango annuncia Toni Ruiz come nuovo amministratore delegato

Mango ha nominato Toni Ruiz nuovo Amministratore Delegato dell'azienda. Ruiz fa parte del Consiglio di amministrazione di Mango dal 2015, quando è entrato rivestendo il ruolo di Responsabile Finanziario. Ha svolto tale funzione fino a ottobre 2018, quando è stato nominato Direttore Generale dell'azienda.

Con questa decisione, la proprietà di Mango apprezza e rafforza il ruolo di leadership esercitato da Toni Ruiz nella trasformazione dell'azienda, che dovrà continuare nei prossimi anni.

Dopo questa nomina, Toni Ruiz assume la posizione esecutiva di massima responsabilità nell’azienda. Isak Andic continuerà a presiedere il Consiglio di amministrazione di Mango, di cui fanno parte anche Daniel López, Responsabile Espansione e Franchising, e Jonathan Andic, Direttore di Man, Immagine e Comunicazione.

Al Comitato direttivo si aggiungono Elena Carasso, Responsabile Settore Online e Clienti; Luis Casacuberta, Direttore di Woman e Kids; Josep Barberà, CFO; David Gutiérrez, Responsabile globale del Personale; Jordi Álex Moreno, CTO; Antonio Pascual, Direttore globale della Supply Chain e César de Vicente, Direttore globale Retail.

Toni Ruiz si è laureato in Scienze economiche presso l'Università di Barcellona e ha conseguito un Master in economia e amministrazione d'impresa presso l'IESE. Ha sviluppato buona parte della propria carriera professionale presso Leroy Merlin, del gruppo Adeo, rivestendo il ruolo di Responsabile finanziario del marchio in Spagna e occupando il posto di controllo e pianificazione a livello mondiale.