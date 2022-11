Manovra, Fazzolari (FdI): “Rdc ridotto da 12 a 8 mesi a chi può lavorare”

Rdc: Fazzolari, '2023 anno transitorio, riduzione sostegno per chi può lavorare'

Il 2023 sarà "un anno transitorio nel quale tutte le persone in difficoltà saranno tutelate e chi è in grado di lavorare, invece, avrà una riduzione dei mesi di sostegno". Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario con delega all'attuazione del programma di governo, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm, in merito alla revisione del reddito di cittadinanza prevista dalla manovra. "Dal 2024 rivedremo l'intero sistema lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo del lavoro chi invece è in grado di lavorare", aggiunge l'esponente di Fdi.

Rdc: Fazzolari, 'non vogliamo fare cassa ma ottimizzare risorse a sostegno bisognosi'

"Non abbiamo mai voluto riformare il reddito di cittadinanza per fare cassa, non era quello il senso. Il senso è ottimizzare le risorse a sostegno dei bisognosi e per l'inserimento nel mondo del lavoro. E' quello che vogliamo fare, a prescindere dalla questione di cassa".

Rdc: Fazzolari, 'per occupabili riduzione assegno da 12 a 8 mesi'

L'assegno del reddito di cittadinanza per gli 'occupabili' nel 2023 sarà ridotto "da 12 a 8 mesi".