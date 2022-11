Manovra, verso lo stop allo scudo fiscale: sì al pacchetto famiglie

Manovra, si sta valutando il rifinanziamento del bonus tv e decode

Via libera alla riunione a palazzo Chigi tra il premier Giorgia Meloni e i capigruppo della maggioranza. Secondo quanto scrive l'Ansa si va verso lo stop allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero: la misura non dovrebbe essere inserita nella manovra. L'intenzione sarebbe quella di avviare successivamente una riflessione sugli strumenti per far emergere i capitali non dichiarati. Nel provvedimento ci sarà invece il pacchetto relativo alla cosiddetta tregua fiscale. Confermato il taglio di due punti del cuneo fiscale per un costo di circa 3,5 miliardi. Il governo inoltre, sempre secondo quanto scrive l'Ansa, starebbe lavorando ad una serie di misure in favore della famiglia, in particolare della natalità. Un fondo anche per i centri antiviolenza e i centri estivi.

Manovra, ipotesi 100 euro in più per gemelli e nuclei numerosi

Per quanto riguarda la famiglia, scrive sempre l'Ansa, ecco alcune delle proposte sul tavolo: raddoppiono da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria dell'assegno unico universale per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. Si lavora anche a un fondo da 68 milioni dedicato, a decorrere dall'anno 2023, ai centri estivi a favore dei ragazzi, in modo che il sostegno delle opportunità socio-educative a favore dei minori diventi strutturale. Tra le norme papabili di entrare nell'articolato anche la riassegnazione di risorse non spese per la certificazione del parità di genere e il rifinanziamento di Centri anti-violenza e case rifugio con 10 milioni in più dal 2023.