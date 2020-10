McCann Worldgroup Italy, ad Alessandro Sciortino la guida dei reparti creativi

Ad Alessandro Sciortino la guida dei reparti creativi di McCann Worldgroup Italy.

Sciortino già alla guida creativa di McCann Worldgroup Roma, MRM Italy e McCann Live, nonché responsabile creativo di clienti internazionali come MasterCard, L’Oréal, Iberdrola, Opel estende la propria responsabilità a tutte le agenzie del gruppo, a tutti i clienti e a tutte le discipline.

47 anni, con una formazione internazionale che lo ha portato a vivere e a lavorare in tre diversi continenti, Alessandro ha contribuito in maniera significativa ad affermare McCann Italy tra le agenzie più premiate negli ultimi contest creativi ed è stato giurato in oltre 20 festival Internazionali tra cui il New York Festival, London Brand Film Awards, Echo, ADCE.