Mediobanca, Bollorè fa ancora cassa. Vende l'1% per 90 milioni di euro

Vincent Bollorè ha ridotto ancora la quota in Mediobanca, di cui resta comunque il secondo azionista. Come emerge dal rapporto annuale del gruppo francese consultato dall'agenzia Radiocor-Il Sole 24 Ore, un ulteriore 1% della partecipazione è stato ceduto nello scorso gennaio "a un prezzo di oltre 9 euro per azione per oltre 90 milioni di euro". Alla fine del 2019 la quota era del 6,7% per un valore di Borsa di 566 milioni di euro, riferisce la relazione, ricordando che il gruppo aveva ceduto a settembre 2019 "un po' più dell'1% della quota" in Piazzetta Cuccia per "91 milioni a un prezzo di oltre 9 euro".





Oggi il titolo Mediobanca è scambiato alla Borsa di Milano a 5,1 euro. La partecipazione dovrebbe quindi essere scesa al 5,7% e garantisce in ogni caso il secondo posto tra gli azionisti di Mediobanca, alle spalle di Leonardo Del Vecchio che ha il 9,89% e davanti al gruppo Blackrock, che sulla base del sito della banca ha il 4,98%. Segue Mediolanum con il 3,28%. Fino allo scorso novembre il primo azionista era Unicredit con l'8,4%, poi ceduto.

Il bilancio Bollorè riporta anche che 10 milioni di titoli Mediobanca sono a garanzia di un prestito concesso da Natixis alla Financiere du Perguet (la holding che detiene la quota), con scadenza tra il 15 e il 29 gennaio 2021. A fine 2019, la Perguet aveva poco meno di 60 milioni di titoli Mediobanca. Come nella relazione 2018 non c'e' alcun riferimento a una presenza nel capitale delle Generali. Fino al rapporto 2017 il gruppo Bollorè riportava una quota dello 0,1% nella compagnia assicurativa, di cui Vincent Bollorè è stato anche vice-presidente.

La relazione sull'esercizio 2019 del gruppo Bollore' ricostruisce i vari aspetti contabili legati alla quota, ricordando che l'uscita dal patto di Mediobanca di cui faceva parte da quasi 20 anni e che il nuovo accordo tra i soci "è solo consultivo, in quanto i partecipanti hanno libera scelta sulla gestione delle loro azioni e dei loro voti". Bollorè dal canto suo puntualizza di "disporre sempre di due rappresentati" nel cda - Marie Bollorè, figlia di Vincent e Valerie Hortefeux - che fanno parte anche dei comitati della banca.

"Tenuto conto della natura del nuovo patto, del peso della partecipazione del gruppo nel capitale di Mediobanca (secondo azionista) e della presenza negli organi di governance della banca, il gruppo ritiene che la sua influenza notevole sia mantenuta al 31 dicembre 2019", precisa la relazione, che su queste basi contabilizza a patrimonio netto la quota in Mediobanca.

D'altro canto, il valore di utilizzo della quota è stato ricalcolato al 31 dicembre 2019, sulla base di un'analisi multi-criteri e risulta "inferiore al valore basato sulla quotazione di Borsa a quella data". Il valore recuperabile adottato al 31 dicembre 2019 è dunque basato sulla quotazione di Borsa che al 31 dicembre 2019 era di 9,8 euro e questo ha portato a riconoscere una minusvalenza di 37,4 milioni di euro. Il valore della quota a patrimonio netto a fine 2019 risulta complessivamente di 585,8 milioni, identico quindi a quello di Borsa a quella data.