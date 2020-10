Mediobanca, colpo di Nagel in vista dell'assemblea: ipoteca il voto dei fondi

Il Ceo di Mediobanca Alberto Nagel incassa le raccomandazioni di voto per gli investitori istituzionali della statunitense Iss, uno dei due maggiori advisor anglosassoni molto ascoltato dal mercato, la cui voce contribuirà a muovere molti dei voti degli investitori istituzionali che, fra asset manager e hedge fund, controllano oltre il 52% del capitale della merchant bank. Soci chiamati il 28 ottobre ad esprimersi sul rinnovo del consiglio di amministrazione e sulla modifica dello statuto di Piazzetta Cuccia per quanto riguarda la governance.



In un report ad hoc sulla banca di cui Affaritaliani.it ha preso visione, Iss consiglia agli azionisti di Mediobanca di votare nel segno della continuità per la lista di candidati presentata dal board uscente e che propone al vertice la riconferma del presidente Renato Pagliaro, di Nagel e del direttore generale Francesco Saverio Vinci.







"Criticando l'attuale strategia e governance di Mediobanca, il fondo attivista Bluebell Capital Partners ha preso di mira le modifiche dello statuto di Mediobanca e le risoluzioni del Cda per il nuovo board. Sebbene non vengano sollevate preoccupazioni in merito alle modifiche proposte dalla società al proprio statuto, consigliamo di supportare la lista del management per consentire potenzialmente a Bluebell di ottenere la rappresentanza in consiglio ma limitando la sua influenza sul board”, si legge nel report.



Questo tipo di rappresentanza, scrive ancora Iss, “aggiungerebbe due nuovi consiglieri indipendenti che potranno dare il loro contributo al dibattito strategico senza tuttavia segnalare necessità urgenti di una modifica della direzione strategica” disegnata da Nagel a novembre del 2019 e che a fine piano aveva previsto di distribuire agli azionisti, tra dividendi (1,9 miliardi) e buy-back (600 milioni), in totale 2,5 miliardi di euro, aumentando la remunerazione per i soci del 50% e portando la cedola dai previsti 47 centesimi del 2019 ai 60 di fine periodo.



Votare per i candidati di Assogestioni potrebbe invece tradursi nella vittoria della lista di Bluebell, che otterrebbe così quattro consiglieri, esito non adeguato secondo Iss che consiglia inoltre voto favorevole sulle modifiche statutarie proposte dal consiglio, mentre per l'elezione del collegio sindacale la scelta del proxy a stelle e strisce ricade sui candidati di Assogestioni. Infine, Iss ha ricordato la salita al 10,162% della Delfin di Leonardo Del Vecchio nel capitale di Mediobanca e la luce verde della Vigilanza europea alla holding lussemburghese a crescere fino al 20%, un rafforzamento dettato da “intenzioni complessivamente poco chiare” che “alimentano preoccupazioni sul ruolo centrale di Mediobanca nella scena economica nazionale anche come azionista di Generali”.



Oltre che da Pagliaro, Nagel e Vinci, la lista proposta dal Consiglio include due terzi di consiglieri indipendenti e il 47% di rappresentanza femminile ed è anche da Maurizia Angelo Comneno, Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Valerie Hortefeux, Maximo Ibarra, Elisabetta Magistretti, Vittorio Pignatti Morano, Gabriele Villa, Roberta Casali e Romina Guglielmetti. Intanto, mentre Iss si è espresso e sono attese la prossima settimana le raccomandazioni di Glass Lewis, in Mediobanca non si fanno distrarre e l’attività della banca d’affari prosegue a pieno ritmo.







Le classifiche dedicate agli advisor di M&A appena elaborate da Refinitiv hanno certificato la prima posizione di Mediobanca per volumi di operazioni annunciate in Italia nei primi nove mesi del 2020. Ma, solo considerando la chiusura della mega fusione tech dei pagamenti Nexi-Sia e l’operazione Euronext-Borsa Italiana, dossier entrambi seguiti dalla merchant bank in qualità di advisor finanziario, dal 30 settembre a oggi Piazzetta Cuccia ha già aggiunto volumi per 20 miliardi di euro.

@andreadeugeni