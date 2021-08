Mediobanca, Francesco Caltagirone lima la quota poco sotto il 5%

L'inmprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone scende di poco sotto il 5%, cioè al 4,953%, con la propria quota indiretta in Mediobanca. Emerge dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti delle società quotate, facendo riferimento alla situazione al 20 agosto, data in cui Caltagirone non ha esercitato un'opzione di piccole dimensioni in scadenza, pari allo 0,113%.

Al 20 agosto, secondo il prospetto Consob, risulta quindi stabile una quota del 3,003% in azioni con diritto di voto, più una quota dell'1,950% in altre posizioni lunghe. La situazione precedente, al 26 luglio, viene riferita pari a un 5,056% di partecipazione come aggregata, con un 2,063% in strumenti finanziari, ovvero contratti di opzione put.