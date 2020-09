Mediobanca, Lorenzo Bassani nuovo direttore generale di CheBanca!

Lorenzo Bassani, gia' direttore commerciale e vice direttore generale, è il nuovo direttore generale di Il cda di CheBanca!. Lo ha nominato l'istituto del gruppo Mediobanca. "Questa nomina testimonia la bonta' del lavoro svolto da Lorenzo Bassani negli ultimi 4 anni - ha commenta Gian Luca Sichel, amministratore delegato di CheBanca! - Sono certo che in questo nuovo ruolo Lorenzo darà valore al nostro modello di consulenza e al percorso di crescita delineato nel piano strategico di gruppo al 2023'.

'Lorenzo - ha proseguito Sichel - prende il testimone da Alessandro D'Agata che andra' a ricoprire un importante ruolo all'interno del gruppo Mediobanca e che desidero ringraziare per il grande contributo dato in questi anni di forte crescita e cambiamento per CheBanca!'.