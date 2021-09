Economia

Giovedì, 23 settembre 2021 Mediobanca mostra i muscoli su Generali: in prestito il 4,42% e sale al 17,22% La mossa pro-Donnet contro Caltagirone e Del Vecchio. La quota è maggiore del Patto, anche nel caso in cui all'accordo aderissero i Benetton (al 16,5% in tutto) di Andrea Deugeni