Mercati invasi dalla frutta straniera: forte presenza di arance e kiwi

Mercati invasi dalla frutta estera. Le foto

L'arrivo della primavera porta con sé i primi sapori dell'estate al Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB). Tra i banchi del mercato spiccano infatti le nettarine e le angurie, provenienti da diverse zone del mondo, pronte a deliziare i nostri palati con il loro gusto fresco e zuccherino.

Complici le temperature in aumento e l'avvicinarsi della Pasqua, la domanda per questi frutti estivi è in crescita. Tuttavia, la frutta invernale non cede ancora il passo. Come scrive Italia Fruit, in particolare, gli agrumi, come arance e kiwi, mantengono la loro presenza sul mercato grazie a prezzi concorrenziali.

Le arance dall'Egitto, in particolare, si distinguono per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo. Di seguito, una panoramica di foto e quotazioni dal Centro Agroalimentare di Bologna.

Kiwi Zespri Gold calibro 33 - Origine Italia - 6 euro al chilogrammo



Kiwi Hayward calibro 33 - Origine Grecia - 2,50 euro al chilogrammo



Kiwi Hayward calibro 105/120 grammi (2° categoria) - Origine Italia - 1,20/1,30 euro al chilogrammo







Pere Williams calibro 70/75 - Origine Sudafrica - 1,60/1,80 euro al chilogrammo



Arance Navel calibro 6 - Origine Egitto - 0,80 euro al chilogrammo



Uva senza semi - Origine Perù - 4 euro al chilogrammo