Mes, Merkel: “L’Italia ci pensi”. Conte: “I calcoli ce li facciamo da soli”

"Il fondo di solidarieta' non puo' risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema. Una disoccupazione troppo forte in un Paese puo' avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori". Lo dice Angela Merkel in un'intervista rilasciata a un gruppo di giornali europei (La Stampa per l'Italia), fra cui la Sueddeutsche Zeitung che pubblica parte del colloquio sul web. Merkel garantisce il suo impegno per persuadere i quattro paesi "frugali": "Lavoro per convincere questi paesi, che per ora accettano i crediti e rifiutano gli aiuti". Ma la cancelliera aggiunge di non farsi "illusioni", "le trattative saranno difficili".

"Faremo i conti con il ministro Gualtieri, il Ragioniere dello Stato e i ministri. Sul Mes non è cambiato nulla, rispetto le opinioni della Merkel", ha risposto immediatamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, interpellato dai cronisti. "Ieri c'e' stata una riunione con i rappresentanti della maggioranza - ha aggiunto il premier - e abbiamo iniziato a ragionare sul ventaglio di possibilita' dei prossimi provvedimenti. Ci aggiorneremo all'inizio della prossima settimana. Il Sure e' un percorso praticamente gia' attivato".