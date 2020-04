Mes spunta la "sorveglianza rafforzata". Commissione e Bce controlleranno Roma

Mes, sorveglianza rafforzata per chi chiederà l'uso del Fondo

Il documento trasmesso ai governi prevederebbe una procedura di controllo sui conti dei paesi che chiederanno l’aiuto del Fondo salva stati contro la pandemia. Secondo quanto scrive Repubblica, l’Italia cercherà di ammorbidire la clausola per evitare qualsiasi vincolo in futuro.

La frase che crea qualche preoccupazione è "La Commissione europea chiarirà monitoraggio e sorveglianza in accordo con le regole del "Two Pack". Un passaggio obbligato dal Trattato del Meccanismo europeo che implica una "sorveglianza rafforzata" da parte delle istituzioni UE sui conti dei Paesi che chiederanno l'aiuto del Fondo contro la pandemia. Torna ad agitarsi il fantasma della Troika, nonostante sia stato allontanato a più riprese.



Bisognerà fare chiarezza quanto prima su questo passaggio: partendo dal presupposto che il monitoraggio trimestrale dovrà comunque esserci, Roma spingerà con forza nella direzione di un ammorbidimento, mettendo sul tavolo quantomeno la richiesta della garanzia che non ci saranno pericolosi cambi in corsa che potrebbero proiettarci verso il tanto temuto scenario greco.