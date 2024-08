Meta sopra le attese nel secondo trimestre: i ricavi salgono del 22%, l'utile balza a 13,4 mld

Meta: batte stime, utile II trimestre +73%, ricavi +22%

"Abbiamo avuto un trimestre forte e Meta AI è sulla buona strada per diventare l'assistente AI più utilizzato al mondo entro la fine dell'anno”, ha dichiarato il fondatore e capo di Meta Mark Zuckerberg.

Meta Platforms, colosso statunitense dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha registrato una crescita dei ricavi nel secondo trimestre 2024 del 22% a 39,1 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 38,3 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG). L'utile netto è balzato del 73% a 13,47 miliardi di dollari, o 5,16 dollari per azione, rispetto ai 7,79 miliardi di dollari, o 2,98 dollari per azione, dell'anno precedente; gli analisti si aspettavano 4,73 dollari per azione.

La società ha affermato che le spese nel secondo trimestre sono state di 24,2 miliardi di dollari, che includono l'addebito derivante dal suo recente accordo per risolvere una causa sui dati di riconoscimento facciale da parte dello stato del Texas per 1,4 miliardi di dollari. La società ha registrato spese in conto capitale di 8,47 miliardi di dollari per il secondo trimestre, inferiori ai 9,51 miliardi di dollari stimati dagli analisti.

Per quanto riguarda i parametri relativi agli utenti, Meta ha riferito di avere 3,27 miliardi di persone attive giornaliere (DAP) nel trimestre, corrispondenti alle stime di StreetAccount e in aumento del 7% su base annua. Per quanto riguarda le prospettive, Meta prevede che i ricavi totali del terzo trimestre 2024 saranno compresi tra 38,5 e 41 miliardi di dollari (un valore intermedio superiore alle stime degli analisti che si attestavano a 39,1 miliardi di dollari). Le guidance presuppongono che la valuta estera rappresenti un ostacolo del 2% alla crescita dei ricavi totali su base annua, sulla base dei tassi di cambio attuali.