Meta, utili triplicati a 14 mld e ok al primo dividendo. Gioia degli azionisti

Meta, conti boom nel primo trimestre del 2024. Ok al pagamento del primo dividendo azionario

L'attività pubblicitaria di Meta continua a girare a pieno ritmo - e il gruppo Facebook paga il suo primo dividendo. I ricavi sono aumentati di un trimestre su base annua raggiungendo i 40,1 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, ha annunciato Meta dopo la chiusura della borsa statunitense.

Il profitto finale è passato da 4,6 miliardi di dollari di un anno fa a 14 miliardi di dollari. Il consiglio di amministrazione di Meta ha dichiarato che pagherà un dividendo trimestrale di 0,50 dollari per azione. "Abbiamo avuto un buon trimestre poiché la nostra comunità e il nostro business continuano a crescere", ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Meta.

"Abbiamo fatto molti progressi nella nostra visione per il progresso dell'intelligenza artificiale e del metaverso." Allo stesso tempo, l'azienda continua a investire nello sviluppo di mondi virtuali. La perdita operativa di Reality Labs è salita a 4,65 miliardi di dollari rispetto ai 4,3 miliardi di dollari dell'anno precedente. Nel frattempo, il fatturato della divisione è passato da 727 milioni di dollari a poco meno di 1,1 miliardi di dollari.

Gli investitori avevano più volte espresso preoccupazione per il fatto che Meta stesse spendendo troppi soldi in una tecnologia con prospettive di profitto incerte. I dubbi sono aumentati nei periodi dell'anno scorso in cui il business della pubblicità online nel suo insieme ha subito un rallentamento.

Tuttavia Zuckerberg sottolineò allora che vedeva il futuro nel metaverso e che quindi avrebbe mantenuto alti gli investimenti. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo gli ultimi dati. Il prezzo delle meta azioni è aumentato a volte di oltre il 12% nelle negoziazioni after-hours. Facebook ora ha 2,11 miliardi di utenti attivi giornalieri. E 3,19 miliardi di utenti accedono ogni giorno ad almeno una delle app dell'azienda. Meta include anche Instagram e WhatsApp.