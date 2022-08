Metaverso, corre la frontiera del digitale: nel 2025 il mercato varrà 400 mld

Metaverso, l'istantanea scattata dallo studio “The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse” pubblicato da Boston Consulting Group

Da Microsoft a Facebook, passando per realtà minori: sempre più aziende punta sulla ricetta del metaverso, la nuova frontiera della tecnologia (e non solo!) è il nuovo trend topic da tenere sott'occhio. Spesso definito superficialmente come il naturale continuum dei social media, il metaverso è in realtà un potenziamento con funzionalità e destinatari virtualmente infiniti. E in questa fase di boom tecnologico, il mercato non perde occasione per pianificare investimenti mirati.

Microsoft, ad esempio, sta scommettendo 70 miliardi di dollari su un metafuturo pianificando, tra l’altro, l’acquisizione di Activision Blizzard; i fondi di venture capital hanno versato quasi 25 miliardi di dollari nel 2021 in investimenti legati alle criptovalute. Ma non solo. Anche Facebook, ribattezzatasi come Meta Platforms, ha promesso di investire quest’anno 10 miliardi di dollari nell’operazione “Reality Labs”.

A scattare un'istantena dell'andamento di questo nuovo mercato emergente è proprio lo studio “The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse”. Pubblicato da Boston Consulting Group (BCG), il report tenta di indagare la recente crescita di attenzione verso il mercato del metaverso.

Il punto di partenza è l'identificazione dei tre principali componenti da cui nasce: i Mondi Metaverso o anche m-worlds, in cui si ritrovano centinaia di milioni di utenti; gli strumenti necessari per vivere l’esperienza immersiva della realtà aumentata (AR, VR e MR); gli asset virtuali come oggetti da acquisire e scambiare grazie alla terza generazione di internet, che consente oggi di costruire servizi online semantici e decentralizzati garantendo più sicurezza, maggiore privacy e maggior controllo sui propri contenuti e le proprie attività online (il cosiddetto Web3).

Concretamente, il mercato si regge attorno a quattro elementi: economia degli asset virtuali, mercato di hardware e software di realtà aumentata, infrastruttura di rete e cloud e infrastrutture informatiche e di comunicazione. Un giro d'affari che secondo l'analisi BCG crescerà da qui al 2025 dagli attuali 250 ai 400 miliardi.