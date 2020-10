Impossibile prenotare i treni per Natale? Ecco le motivazioni reali

Non è più possibile prenotare i biglietti del treno dal 13 dicembre per qualunque tratta nazionale. Chi infatti prova ad accedere alla pagina web di Trenitalia o di Italo si troverà impossibilitato ad acquistare il biglietto per il viaggio.

Impossibile prenotare i treni per Natale? Le ipotesi

Al tentativo di acquisto sui principali siti compare la scritta: "Nessuna soluzione trovata". Per chi sta cercando di programma un rientro a caso, un piccolo viaggio o spostamento, per ora non può. Potrebbe c’entrare qualcosa un prossimo lockdown in vista del periodo natalizio? La situazione Covid cambia giorno dopo giorno e il governo naviga a vista. Probabilmente l’idea di dover rimborsare centinaia di migliaia di biglietti agli utenti che li avranno acquistati, nell'eventualità di chiusure a tappeto, diventerebbe un'operazione complessa.

La risposta di Trenitalia

Ma secondo quanto riportato da IlGiornale.it, al momento non sembrano essere questi i motivi dell'impossibilità dell'acquisto dei biglietti: sembra tutto molto più semplice e senza dietrologie. I vertici di Trenitalia hanno spiegato i motivi del blocco degli acquisti. "Come di consueto, durante l'anno sono programmati due cambi orari, a giugno e dicembre. Quest'anno l'orario invernale entrerà in vigore domenica 13 dicembre. Sono in corso interlocuzioni con RFI da parte di Trenitalia e di tutte le altre imprese ferroviarie di trasporto per definire slot e orari del nuovo orario invernale", è la nota che è stata scritta ed inviata dall'azienda, la quale aggiunge che i biglietti dovrebbero essere disponibili fra pochi giorni, entro i primi di novembre.

Cosa dice Italo

Come riporta il Giornale.it sulla stessa falsariga si trovano anche i direttori della compagnia Italo, Nuovo Trasporto Viaggiatori, i quali hanno affermato testualmente che "Il fatto non sussiste: ogni sei mesi c'è il cambio di orario ferroviario. È una cosa normalissima che è sempre stata così. La seconda domenica di dicembre c'è il cambio orario". Un coro unanime, quindi: nessuna paura, la mancanza di biglietti e delle tratte ferroviarie non è dovuto ad un ipotetico lockdown natalizio. Svelato l'arcano, però, c'è da dire che, in questo momento e per i prossimi giorni, gli abituali pendolari dei treni non hanno la possibilità di organizzarsi. Anche dal Mit, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non ha la pertinenza diretta dei trasporti ferroviari che sono in concessione a Trenitalia ed Italo, fanno sapere che si tratta del tipico cambio orario stagionale e non c'è alcun motivo di pensare a previsioni di lockdown natalizi.