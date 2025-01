Mfe fiuta l'affare polacco. Non solo Prosieben, Pier Silvio mette nel mirino TVN

MFE vuole TVN: l'emittente polacca nel mirino di Mediaset

MFE, ossia Mediaset, avrebbe presentato un'offerta non vincolante per l'emittente polacca TVN, in particolare per le sue attività free-to-air. Secondo Reuters, il business in questione genera un EBITDA di circa 500 milioni di zloty (118,67 milioni di euro). TVN, attualmente posseduta da Warner Bros Discovery, è nel mirino anche dell’uomo d’affari polacco Michal Solowow e del gruppo media WP Holding.

L’indiscrezione era nell’aria da tempo, anche perché Warner Bros Discovery sta razionalizzando le sue partecipazioni in Europa e ha affidato a JP Morgan l’incarico di trovare un compratore per TVN. Nel frattempo, MFE ha chiesto a un pool di banche un finanziamento da 3,4 miliardi di euro, inizialmente destinato all’acquisizione di Prosieben, l’emittente tedesca di cui il gruppo italiano, con sede legale in Olanda, possiede già il 29%.

I piani, però, potrebbero essere cambiati dopo che il presidente del consiglio di sorveglianza di Prosieben ha annunciato le dimissioni, in vista della prossima assemblea degli azionisti, il 28 maggio. Wiele, attuale presidente, aveva aperto un dialogo con MFE, che da tempo spinge per una razionalizzazione del core business televisivo di Prosieben, senza successo nella vendita delle attività non strategiche. Ora, con un cambio di governance all’orizzonte, MFE spera di avere maggior peso nelle decisioni e di poter influenzare la nomina dei nuovi membri del consiglio di sorveglianza, incluso il presidente.

TVN era stata ceduta nel 2015 per circa 1,1 miliardi di euro. Nel 2023 ha registrato utili per circa 100 milioni di euro e potrebbe essere valutata intorno ai 900 milioni di euro. Si tratta di uno dei principali gruppi televisivi polacchi, con canali generalisti e all news. Il suo canale principale occupa il quinto posto nella numerazione televisiva nazionale. Un’eventuale acquisizione, però, dovrà ottenere anche l’ok del governo polacco.