Mfe, il gruppo dei Berlusconi va in pressing: cresce l'ipotesi dell’opa su Prosiebensat e la Borsa ci spera

La Borsa crede che Mfe sia ormai pronta a lanciare un'offerta su Prosieben. L'ipotesi viene spesso ventilata anche perchè, solo a dicembre scorso, PierSilvio Berlusconi aveva dichiarato di voler accelerare il processo di consolidamento delle tv europee generaliste. Comunque a Francoforte il titolo della tv tedesca, di cui il gruppo dei Berlusconi è primo socio con il 26,9%, è salito di oltre l'8% raggiungendo una capitalizzazione di oltre 1,3 miliardi. A Piazza Affari corre anche Mfe: le azioni di categoria A sono salite di circa 2,8% le B di oltre il 4%.

A favorire gli acquisti è l'ipotesi secondo cui il lancio di un'Opa sia sempre più probabile con le banche pronte a finanziare Mfe con un maxi prestito, già chiesto a dicembre scorso, da 3,4 miliardi di cui una parte proprio per Prosieben. Ci sono comunque da attendere, secondo Bloomberg, il risultato delle elezioni tedesche previste questa domenica mentre il 6 marzo sono attesi i conti e il piano della tv tedesca, che sarebbe pronta a tagliare 500 dipendenti e a vendere le attività non core (ossia il sito di Dating e quello di e-commerce).

I dipendenti colpiti sarebbero quelli delle divisioni tv e streaming. Da sottolineare che l'emittente tedesca ha perso il 60% di valore dal 2019 e anche Mfe ha comperato la prima tranche della quota in suo possesso a valori più alti di quelli attuali. Non sarebbe esclusa comunque una offerta prima dell'insediamento del nuovo governo. La cifra per l’acquisizione di ProsiebenSat sarebbe comunque compresa tra i 900 milioni e il miliardo.

Secondo Equita per Mfe il consolidamento con Prosieben è una priorità rispetto ad altre acquisizioni in altri paesi. Per Intermonte lo scenario più probabile è l'acquisto, da parte di Mfe, di azioni dell'emittente tedesca e il successivo lancio di un'Opa obbligatoria, con un prezzo dell'offerta fissato, secondo la normativa tedesca, al massimo tra la media a 3 mesi dei prezzi e il più alto prezzo pagato dall'offerente per acquistare azioni negli ultimi 12 mesi.