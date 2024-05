Milano, chiude la storica palestra “Audace”: lockdown e smart working fatali

Milano, chiude la storica palestra “Audace”

Chiude definitivamente i battenti la società proprietaria della storica palestra milanese “Audace” in piazza Repubblica che si sviluppava su 2mila metri quadrati. Qualche giorno fa, infatti, Sergio Rossetti giudice delegato del tribunale di Milano ha decretato la liquidazione giudiziale di Milano Wellness ssdarl (acronimo di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata) nominando Gaetano Candiani quale curatore e convocando i creditori il prossimo 16 settembre per l’esame dello stato passivo.

Lo scorso 20 febbraio il fondatore e unico proprietario Ciro Santucci aveva tenuto un’assemblea straordinaria della società per decretarne lo scioglimento anticipato e la nomina quale liquidatore di Santo Porcino. Qualche giorno dopo Santucci ha venduto il suo 100% al valore nominale di 10mila euro all’imprenditore trevigiano Eugenio Quartararo.

Già a luglio del 2022 Santucci aveva posto in liquidazione altre due società legate alla palestra, la Audace sport e la Audace Repubblica e alla fine di novembre di quell’anno l’impianto sportivo era stato chiuso. Come per tante altre palestre la chiusura è stata determinata dallo svuotamento dei clienti dovuti al lockdown e dallo smart working quali conseguenze della pandemia.

Nell’ultimo bilancio disponibile (2021) Milano Wellness aveva accumulato perdite per 1,2 milioni e il patrimonio netto era diventato negativo per un milione ed era gravata da debiti per oltre 3 milioni. Santucci comunque resterà nel business delle palestre aprendo club più piccoli ed è attivo col centro sportivo a marchio “Audace”, l’ex Hard Candy Fitness di via Bronzino, sempre a Milano.