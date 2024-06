Milano maglia rosa in Europa. Bene i titoli bancari, brilla Mps

Borse europee: chiusura in deciso rialzo

Piazza Affari ha chiuso in netto rialzo la prima seduta settimanale con l'indice Ftse Mib a +1,58% e 33.834 punti, miglior borsa in Europa trainata dal settore bancario. La giornata ha visto anche lo stacco della cedola per sette blue chip, con un'incidenza dello 0,26% sull'indice. Si tratta di Hera, Leonardo, Pirelli, Poste, Snam, Stm e Terna. Nel frattempo, gli investitori si sono concentrati sul primo turno delle elezioni parlamentari francesi del 30 giugno e su alcuni dati macro cruciali in Europa e negli Stati Uniti previsti in settimana.

Sul listino in evidenza i titoli bancari, guidati da Bper (+4,99%) e Monte dei Paschi di Siena (+4,01%). Unicredit ha guadagnato il 3,85% dopo il lancio della terza tranche del suo programma di riacquisto di azioni per un massimo di 155.140.829, per un valore di 1,50 miliardi di euro. Molto bene anche Banco Bpm +2,24%, e Intesa +2,29%. Guadagni per Pirelli +3,10%, Stellantis +1,86%. Tra gli energetici Eni +1,35%, Enel +1,13%. Tim ha guadagnato il 3,03% dopo aver annunciato che il primo luglio ci sarà il closing per la nascita di Netco.