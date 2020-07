Mise, accordo M5s-Pd: a Mirella Liuzzi le deleghe sulle Tlc

Come riferisce Corriere Comunicazione, c'è l'accordo Pd-5 Stelle sulle deleghe al ministero delle Comunicazioni. La partita si sarebbe sbloccata a seguito dell’intesti sui nomi dei commissari di Agcom e Privacy: alla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Mirella Liuzzi, è stata affidata la delega sulle Tlc, politiche sul digitale, tecnologie emergenti e radio-tv. Che la competenza andasse all’esponente lucana dei 5 Stelle era in aria da tempo data la sua conoscenza del settore. Liuzzi ha rappresentato il Mise al Cobul, partecipato al Consiglio europeo delle Tlc dello scorso novembre in rappresentanza del governo italiano e al G20 sull’economia digitale di aprile che si è tenuto in videoconferenza. L’affidamento della delega da parte del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, va quindi ad ufficializzare un lavoro che la sottosegretaria sta già svolgendo giù tempo.

A Manzella le competenze su Pmi

Al sottosegretario Gian Paolo Manzella (Pd) le competenze su Pmi, banda ultralarga, made in Italy, aerospazio e trasferimento tecnologico. Al viceministro Stefano Buffagni le deleghe sull’industria e Mezzogiorno. Ad Alessia Morani (Pd) quelle sui distretti industriali, efficienza energetica e concorrenza; alla pentastellata Alessandra Todde le crisi.