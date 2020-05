Moda: Dedagroup Stealth acquisisce la società inglese Zedonk

L’eccellenza tecnologica “made in Italy” che da 30 anni fa crescere i grandi brand del fashion italiano e mondiali integra la migliore tecnologia inglese pensata per semplificare e accelerare l’evoluzione delle piccole e numerose realtà della moda nel mondo.

Dedagroup Stealth: creatività, stile e glamour

Si scrive ERP (Enterprise Resource Planning) e si legge creatività, stile, glamour. É questa la natura di Dedagroup Stealth che da 30 anni, grazie alle competenze e alla propria piattaforma software, accompagna nella crescita i più grandi brand del Fashion e Luxury Retail (e non solo) e oggi annuncia l’acquisizione della società inglese Zedonk.

Già cuore della produzione, distribuzione e vendita del 60% di tutti i prodotti della moda italiana, in aggiunta al costante sviluppo della propria piattaforma software, Dedagroup Stealth ha da tempo definito una chiara strategia di crescita, sia in termini di tipologie e dimensioni di aziende, che di footprint geografico internazionalizzando le sue operazioni attraverso lo sviluppo di importanti progetti a supporto di grandi gruppi multinazionali che controllano brand rilevanti.

Tra le pochissime società al mondo ad aver sviluppato un’offerta dedicata che include un ampio ventaglio di soluzioni software per la gestione efficiente e flessibile di tutti i processi produttivi e distributivi dei prodotti fashion, sempre più in ottica ominicanale, Dedagroup Stealth ha conquistato la leadership nella fascia di mercato dei grandi brand e degli operatori di medie dimensioni. L’acquisizione di Zedonk apre e accelera la penetrazione di Dedagroup Stealth anche nell’interessante fascia delle piccole realtà, acquisendo da subito nel proprio portfolio clienti le oltre 650 aziende dei più svariati Paesi che già si appoggiano al sistema Zedonk e, mettendo a disposizione dell’estremamente nutrito numero di micro attività un’offerta in grado di accompagnarle dalla fase di start up in tutto il percorso di crescita, fino all’internazionalizzazione.

Tecnologia e moda: due mondi apparentemente lontani

Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup, a cui fa capo Dedagroup Stealth, commenta così l’acquisizione: “Di fronte alla difficoltà del momento non ci fermiamo e continuiamo a mettere in campo tutto quello che sappiamo e possiamo fare per sostenere le industrie in cui operiamo. Sono orgoglioso al pensiero che la nuova fase di crescita che abbiamo definito per il nostro Gruppo possa portare valore alla complessa ripresa che ci attende, ed inizi con un’importante acquisizione che tocca un settore come quello della moda, da sempre fiore all’occhiello dell’industria italiana nel mondo. Le nostre 1700 persone dimostrano ogni giorno in tutti gli ambiti che presidiamo come anche la tecnologia made in Italy rappresenti un’eccellenza e trovo entusiasmante pensare che i nostri software, che hanno già contribuito alla crescita di tanti importanti brand creativi nel mondo, oggi si completino con un nuovo tassello che, unito alle forti competenze maturate da Dedagroup Stealth, potranno aiutare tante altre piccole imprese del fashion a svilupparsi anche nel nuovo contesto. Due mondi quello di tecnologia e moda apparentemente lontani ma che Dedagroup Stealth ha dimostrato quanto possano crescere insieme”.

Mimmo Solida, CEO di Dedagroup Stealth, aggiunge: "Da molto cercavamo una soluzione in grado di sostenere anche designer, piccoli marchi e start up della moda nel loro percorso di crescita con un ventaglio di soluzioni che coprono i processi core del fashion, dalla supply chain alle vendite, in modo efficiente per poter pianificare e affrontare l’internazionalizzazione. Questa operazione porta quindi valore sul mercato e al contempo supporta la nostra strategia di espansione sia a livello geografico che di business, aggiungendo al nostro portafoglio di prodotti e alla consolidata esperienza sui grandi brand, una soluzione Cloud che completa la nostra esperienza progettuale".

Zedonk: la soluzione per controllare i costi e aumentare l’efficienza nella gestione di un’azienda Fashion

Marcia Lazar, Co-founder di Zedonk, aggiunge: “Entriamo in Dedagroup Stealth con grande entusiasmo. Per noi rappresenta il partner industriale ideale, focalizzato nel fashion come noi, e supportato da un gruppo di primaria importanza, per continuare il nostro ambizioso cammino di sviluppo. Siamo davvero soddisfatti per questa operazione che ha il chiaro obiettivo di portare al settore moda di tutto il mondo un’offerta in grado di accompagnare qualsiasi impresa in ogni sua fase di vita, dal lancio alla fase intermedia di sviluppo fino alla maturità, supportandola nella definizione dei processi e delle strategie”.

Zedonk, nata a Londra nel 2007 per iniziativa di Marcia Lazar e Richard Davies, ha già conquistato con il proprio software ERP oltre seicentocinquanta aziende e brand in tutto il mondo, grazie alla capacità di rispondere con estrema semplicità ai bisogni del mercato. Grazie ad un approccio di Software Cloud Zedonk è la migliore soluzione per le piccole e medie imprese che cercano uno strumento intuitivo e allo stesso tempo accessibile. Sia per chi è in una prima fase emergente, che per chi ha già una storia ma risorse limitate, Zedonk permette di controllare i costi e aumentare l’efficienza nella gestione di un’azienda Fashion. Tra le caratteristiche di Zedonk anche applicazioni per la gestione della collezione, della supply chain, l’inventario delle scorte, gli ordini di acquisto e di vendita, nonché delle relazioni con clienti e fornitori.

L’operazione oltre alle fondamentali sinergie industriali apre per il Gruppo un nuovo presidio geografico e una nuova sede sulla piazza di Londra dove confluiranno i consulenti di Dedagroup Stealth già presenti in area UK al fianco del team di Zedonk.

Cos'è Dedagroup Stealth

Dedagroup Stealth è l’azienda che fa capo a Dedagroup S.p.A, tra i principali protagonisti dell’IT italiano, dedicata all’industria del Fashion. Con oltre 400 specialisti IT e decine di progetti attivi nel mondo, opera nel settore da oltre 30 anni accompagnando ormai il 60% dei più grandi brand del Fashion e Luxury Retail italiani, e non solo. Tra le poche aziende al mondo ad aver sviluppato un’offerta ERP (Enterprise Resource Planning) dedicata al comparto moda e accessori che risponde ai bisogni dei grandi brand così come a quelli di designer indipendenti, piccoli marchi e start up, Dedagroup Stealth fonda la propria leadership su un ampio ventaglio di soluzioni software di soluzioni software e servizi as a service per la gestione efficiente e flessibile di tutti i processi produttivi e distributivi dei prodotti, sempre più in ottica omnnicanale.

Dedagroup, con un fatturato 2018 di 247M€, oltre 1.700 collaboratori e più di 3.600 clienti, è un polo importante di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni as a service, interlocutore naturale di Aziende, Istituzioni Finanziarie e Servizi Pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali. Nato nel 2000, con headquarter a Trento, il Gruppo ha sempre registrato una crescita costante, e oggi oltre ad avere più di 20 sedi sul territorio italiano opera anche in Svizzera, Francia, Germania, UK, USA, Messico e Cina.