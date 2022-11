Moda, il lusso italiano corre ancora: Prada, Moncler e Armani nella top 100

Moda, alla Francia e all'Inghilterra va il podio, ma anche l'Italia si difende. La ricerca di Deloitte

Il lusso italiano non tramonta mai: anche quest'anno marchi dal calibro di Prada, Moncler e Armani si piazzano nella top 100 dei marchi più amati e seguiti al mondo. Anche il podio "parla" francese e inglese il Bel Paese si aggiudica diverse postazioni nel ranking. Il primo posto va infatti a Lvmh.

Secondo la ricerca annuale il fatturato complessivo del 2021 dei primi 100 gruppi al mondo ha toccato i 305 miliardi di dollari, 53 in più dell’anno precedente e + 8,5% rispetto ai livelli pre-pandemia. Con Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton, si confermano in testa alla classifica Kering e The Estée Lauder Companies. Prada è la prima griffe italiana, al 18esimo posto, in crescita di 5 posizioni. Seguono Moncler e Armani, rispettivamente 27esimo e 28esimo.