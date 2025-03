Moltiply compra Verivox al prezzo che voleva (230 milioni più 60 di earn out) e ringrazia Prosieben

Moltiply compra Verivox: i dettagli dell'operazione

“Siamo grati a Prosieben per averci dato l'opportunità di acquisire Verivox". Lo dice Marco Pescarmona, presidente di Moltiply che ha firmato un accordo vincolante con alcune società controllate da ProSieben relativo all'acquisizione dell'intero capitale di Verivox uno dei principali operatori nel mercato tedesco della comparazione e intermediazione online: Un buon affare per Moltiply, che infatti ringrazia come scritto nel comunicato, dato che il prezzo pattuito per l'operazione è pari a 231,5 milioni di euro in termini di equity value. In pratica con le aggiunte di debito e earn-out fino 60 milioni si arriva all'offerta di 300 milioni che Moltiply aveva già fatto a dicembre.

Un buon affare dunque, Prosieben valutava il suo asset circa 500 milioni e per agevolare la vendita ha dovuto acquisire per circa 50 milioni (10 cash più il 2,5 di quote azionarie) la quota di Verivox che era nelle mani del fondo General Atlantic.

Ora il socio di maggioranza Mfe (30% circa) potrebbe lanciare l'Opa su Prosieben e creare, come da strategia più volte annunciata, un gruppo paneuropeo per la tv generalista per fronteggiare le grandi piattaforme come Netflix e Amazon. Quanto all'operazione in corso l’importo sarà pagato con il finanziamento chiesto alle banche e già stipulato per un massimo di 450 milioni e disponibilità liquide già in essere. I risultati preconsuntivi di Verivox per il 2024 proiettano ricavi per circa 185 milioni e un Ebitda di circa 34 milioni, avendo beneficiato di condizioni di mercato particolarmente favorevoli.

Verivox sarà parte integrante di Mavriq, il marchio istituzionale che raccoglie i brand di Moltiply, quotata a Piazza Affari che ha visto le sue azioni crescere del 15% in una settimana, attivi nella comparazione e intermediazione online di prodotti e servizi. L'azienda ha 19 marchi in 5 Paesi (tra cui Segugio, MutuiOnline e Trovaprezzi in Italia, LeLynx in Francia, Rastreator in Spagna e Messico e Pricewise in Olanda), che contano più di 250 milioni di visite annuali e servono oltre 300 milioni di clienti potenziali. I business di Mavriq, nel 2024, hanno generato 221,1 milioni di ricavi (+17,5% anno su anno) e 66,8 milioni di Ebitda (+10,1% anno su anno). Con la Germania la società italiana rafforza la propria presenza internazionale. Intanto Prosieben ha comunicato di aver modificato le sue prospettive dopo la vendita puntando ora a un utile rettificato nel 2025 pari a 520 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 2024. Il titolo Prosieben registra una crescita di oltre il 2% a Francoforte.