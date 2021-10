Mondadori, si consolida l'asse con Belpietro. Interesse per "Donna Moderna"

Mondadori, asse con Belpietro. Interesse per "Donna Moderna"

Maurizio Belpietro e Mondadori sempre più soci in affari. Continuano - si legge su Milano Finanza - le trattative tra il direttore de La Verità e il gruppo di Segrate. Nel mirino di Belpietro ci sarebbe l'acquisizione di due testate, si tratta di "Donna Moderna" e "Casa Facile". Il nuovo interesse si aggiunge ai tanti newsmagazine già passati di proprietà da Mondadori a Stile Italia Edizioni. Belpietro possiede già, in seguito a precedenti accordi, Panorama, Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tu Style.

Il via libera alla vendita - riporta Milano Finanza - potrebbe arrivare in tempi rapidi, anche se da Segrate non arrivano commenti. Si tratta dell'ennesimo tassello di riposizionamento del gruppo editoriale che sta facendo ragionamenti anche su altre testate, a partire dal mensile di arredamento Interni che, però, non pare sia oggetto della trattativa con Belpietro.