Monica Provini nuovo capo della comunicazione del Gruppo Generali

Monica Provini a capo della comunicazione del Gruppo Generali

Monica Provini sarà il prossimo capo della comunicazione del Gruppo Generali e prenderà il posto di Roberto Alatri che lascia l'incarico. La Provini vanta una lunga esperienza nel mondo della comunicazione e negli ultimi sei anni ha ricoperto il ruolo di Head of Media, Social and Corporate Identity di Banco Bpm. Ha accompagnato il ceo dell'istituto di credito, Giuseppe Castagna, mentre prendeva corpo la fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano.

In precedenza Monica Provini ha lavorato per Intesa Sanpaolo e per la boutique di comunicazione Twister Group.