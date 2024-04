Montezemolo, 90 milioni nei fondi Skew Base. La difesa: i rischi erano noti

Montezemolo e l'investimento in Skew Base

La famiglia Montezemolo ha investito quasi 90 milioni di euro nei fondi della famiglia Skew Base, attualmente oggetto di contenziosi legali in almeno quattro paesi dopo la chiusura di cinque comparti su 23. Di questi, 75 milioni sono stati destinati a due comparti che hanno generato dispute legali.

Tuttavia, come scrive Verità e Affari, altri 15 milioni sono stati investiti in un comparto con asset immobiliari, ottenendo un rendimento del 22,8% in tre anni. Il consulente finanziario Daniele Migani ha influenzato la decisione dei Montezemolo di investire nei fondi Skew Base. Migani, tramite la Twinkle Capital, ha fatto parte del partner generale dei fondi.

La causa civile avviata in Gran Bretagna contesta l'indipendenza dichiarata da Migani rispetto ai fondi. Tuttavia, Migani sostiene che le informazioni erano note. Inoltre, si afferma che solo una piccola parte degli investimenti dei Montezemolo è stata destinata a commissioni. Le dispute legali derivano principalmente dalle perdite registrate a seguito del crollo dei mercati finanziari nel febbraio-marzo 2020, aggravate dalla pandemia di Covid-19.

Alcune cause legali si sono già concluse senza addebiti per i promotori del fondo. A Milano è in corso un'inchiesta penale basata su denunce di investitori, anche se i Montezemolo non sembrano essere tra gli accusatori.