Mooney (SisalPay e Banca5): confermata la collaborazione con Hearts & Science

Hearts & Science si conferma l’agenzia media di Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments

Hearts & Science è stata confermata agenzia di Mooney, un nuovo importante incarico che va ad aggiungersi agli ultimi successi dell’agenzia di Omnicom Media Group alla guida di Emanuele Giraldi. La collaborazione vede Hearts & Science coinvolta nelle attività di media planning, buying e consulenza strategica a supporto del brand Mooney, recentemente nato dall’accordo tra SisalPay e Banca5, del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’assegnazione è avvenuta a termine di una gara coordinata da Outcome Consulting che ha visto diverse agenzie di rilievo del settore confrontarsi sulle strategie di comunicazione del prodotto flagship Mooney, la nuova carta prepagata.

“È stata una gara stimolante - ha commentato Alessia Tedeschi, Responsabile Strategic Marketing di Mooney -. Ringrazio tutte le agenzie che hanno partecipato per gli ottimi lavori proposti. Siamo contenti che la vincitrice sia Hearts & Science, con la quale collaboriamo già da qualche anno, e siamo convinti di delineare assieme a loro un percorso di grande sinergia e successo”.

“Abbiamo dimostrato che si può essere innovativi e disruptive anche dopo anni di collaborazione - ha dichiarato Emanuele Giraldi, Managing Director di Hearts & Science -. Felici di essere partner di Mooney in questa nuova avventura di marca che richiederà sicuramente la mediazione tra emozione e ragione, tra cuore e scienza. Non potevamo chiudere meglio il 2020, con una crescita del billing a doppia cifra”.

Hearts & Science

Nata per sviluppare strategie agili per marche che vogliono agire in tempo reale e per offrire vantaggi di business competitivi nel mondo della personalizzazione su scala, Hearts & Science è un'agenzia che pone l’analisi dati alla base delle operazioni di strategic marketing, planning, buying e di tutti gli altri servizi a valore aggiunto quali content marketing, CRM e e-Commerce. Con HQ a New York, Hearts & Science ha attualmente 29 uffici in 19 paesi, al servizio dei più influenti marketer del mondo.