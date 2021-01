Morto Benjamin de Rothschild a 57 anni per una crisi cardiaca

E' morto all'età di 57 anni il barone Benjamin de Rothschild, il presidente della holding di famiglia Edmond de Rothschild, che controlla il gruppo finanziario franco-svizzero Groupe Edmond de Rothschild. Lo rende noto lo stesso gruppo in una nota. "E' con una grande emozione e una profonda tristezza che il gruppo Edmond de Rothschildannuncia il decesso Benjamin de Rothschild in seguito a una crisi cardiaca intervenuta al suo domicilio di Pregny in Svizzera ieri".

Nato il 30 luglio 1963 Benjamin de ROTHSCHILD era il figlio di Edmond e di Nadine de ROTHSCHILD. Era alla guida dal gruppo creato da suo padre al 1997. "Imprenditore visionario, appassionato di finanza, vela e di automobilismo, Benjamin de ROTHSCHILD era ancora un impegnato filantropo, in particolare ha sviluppato l'innovazione all'interno dell'ospedale Fondation Adolphe de ROTHSCHILD. Personalità fuori del comune non ha mai cessato di trasformare e modernizzare la sua eredità nel rispetto dei valori della famiglia".