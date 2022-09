Mps brilla a Piazza Affari: Anima entra in soccorso per la ricapitalizzazione

Mps-Anima, i giochi potrebbero entrare nel vivo dopo l'assemblea del 15 settembre

Brilla il titolo di Banca Mps a Piazza Affari, che chiude la seduta di venerdì 9 settembre in rialzo del 6,85%, sulla scia di nuove indiscrezioni preziose in tema di ricapitallizzazione. Il Monte dei Paschi, prossimo all'operazione, che annuncerà entro la fine di ottobre, potrebbe infatti incontrare lungo la strada un nuovo alleato: a tendere la mano alla banca senese ci sarebbe Anima Holding, la società di gestione del risparmio, forte di una cassa di 350 milioni di euro, che potrebbe essere pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 150 e i 250 milioni di euro.

Lo scrive l'Ansa che precisa come Anima, che non è un anchor investor, ma un partner industriale, entro la data chiederà un rafforzamento dell'alleanza nel risparmio gestito, in scadenza nel 2030, a cui stava lavorando gi l'estate scorsa con l'ex numero uno, Guido Bastianini.

Questa estate, Alessandro Melzi d'Eril, Ceo di Anima, aveva ribadito: "Lo scorso anno abbiamo discusso con loro fino a luglio un potenziale intervento con diversi strumenti tecnici per fornire capitale ma in cambio abbiamo chiesto una piu' forte relazione commerciale" e anche al nuovo ad Luigi Lovaglio "ho offerto la nostra disponibilità".

Va sottolineato però che Anima e Mps non hanno intavolato alcuna discussione. Ma, rivela l'Ansa, “i giochi potrebbero entrare nel vivo dopo che l'assemblea del 15 settembre avrà approvato la ricapitalizzazione e Lovaglio dovrà trovare sottoscrittori per i 900 milioni di euro non coperti dal Tesoro, primo azionista di Mps con il 64% del capitale”.